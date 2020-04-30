Бывшая помощница Венедиктова заявила о его домогательствах
Бывшая помощница главного редактора «Эха Москвы» Леся Рябцева присоединилась к обвинительницам в домогательствах со стороны её экс-начальника Алексея Венедиктова. Как заявила Леся сетевому каналу Daily Storm, она уже рассказывала об этом в интервью «Русской службе ВВС», однако её признания не были целиком опубликованы.
Рябцева заявляет, что авторы материала в результате на стали публиковать её признание о харассменте в ее отношении, а сделали акцент на бывшем пресс-секретаре Алексея Навального Анне Ведуте. Леся оценивает это как предвзятое отношение, поскольку, по её словам, британская «ВВС» — очевидно либеральное издание, у которого на неё «зуб заточен».
Как признаётся Рябцева, Венедиктов постоянно выстраивал вокруг неё ореол того, что она его любовница и эскортница. По её словам, бывший начальник целенаправленно подогревал этот миф среди коллег и знакомых. В качестве примера она приводит эпизод, который наблюдала в кабинете начальника:
«Приходит к нему в кабинет Юлия Латынина и говорит: «Ты ее хотя бы ***?» Он говорит: «Кого, Юля?» — «Ну Рябцеву. Ты же ей все разрешаешь. Ты ей хотя бы присунул?».
Рябцева утверждает, что увещевала Венедиктова, что он ломает ей жизнь, психику и публичную репутацию, а он отвечал, что ей «кажется». В то же время, как утверждает журналистка, с экс-начальником у нее были лишь дружеские отношения. Впрочем, он допускал домогательства, говорит Рябцева, но она пресекала все попытки подобного рода.
Ранее журналистка Анна Ведута рассказала об активных домогательствах со стороны Венедиктова несколько лет назад, после вечера в большой журналистской компании. Ведута говорит, что суме тогда отвертеться от приставаний.
Главный редактор «Эха Москвы» опубликовал на сайте радиостанции извинение, хотя настаивает, что ничего предосудительного со своей стороны не помнит.
Как отмечает РИА ФАН, по словам Леси Рябцевой, Ведута была не первой девушкой, которые подверглись харассменту со стороны главредактора «Эха», однако не все из них готовы публично признаться в этом.
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