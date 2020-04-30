Бывшая помощница Венедиктова заявила о его домогательствах

Как признаётся Рябцева, Венедиктов постоянно выстраивал вокруг неё ореол того, что она его любовница и эскортница. По её словам, бывший начальник целенаправленно подогревал этот миф среди коллег и знакомых. В качестве примера она приводит эпизод, который наблюдала в кабинете начальника:

«Приходит к нему в кабинет Юлия Латынина и говорит: «Ты ее хотя бы ***?» Он говорит: «Кого, Юля?» — «Ну Рябцеву. Ты же ей все разрешаешь. Ты ей хотя бы присунул?».

Рябцева утверждает, что увещевала Венедиктова, что он ломает ей жизнь, психику и публичную репутацию, а он отвечал, что ей «кажется». В то же время, как утверждает журналистка, с экс-начальником у нее были лишь дружеские отношения. Впрочем, он допускал домогательства, говорит Рябцева, но она пресекала все попытки подобного рода.