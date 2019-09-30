Набутов: С каких это пор ухаживания мужчины за женщиной считаются инцидентом?
Телеведущий, спортивный комментатор и продюсер Кирилл Набутов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Семью можно считать бедной, если средний доход одного ее члена не превышает 12,5 тысячи рублей
Семью можно считать бедной, если средний доход на одного ее члена не превышает 12,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса жителей страны, проведенного «Левада-центром».
Кирилл Набутов: «Я бы хотел спросить представителей «Левады-центра»: а средний доход на одного члена семьи в 13 тысяч рублей уже не будет считаться бедностью?» - поинтересовался Кирилл Набутов в беседе с НСН.
Журналистка обвинила Бориса Джонсона в сексуальных домогательствах
Журналистка обвинила Бориса Джонсона в сексуальных домогательствах. В колонке для The Sunday Times Шарлотта Эдвардс написала, что инцидент произошёл в 1999 году. Тогда нынешний премьер-министр Великобритании стал редактором еженедельного общественно-политического журнала The Spectator. По словам журналистки, Джонсон начал приставать к ней во время частного обеда.
Кирилл Набутов: «То есть, и его тоже … Мне тут многое непонятно. Во-первых, что же, главный редактор не имеет права поприставать к журналистке? Тогда что же это за должность такая? Одни страдания, мучения и ответственность! Тем более, что Джонсон – видный парень. Он с отличием закончил легендарный колледж в Итоне. Там до сих пор хранится его мантия, как отличника. И потом, почему эта журналистка Эдвардс пишет, что в 1999 году произошел инцидент? С каких это пор ухаживания мужчины за женщиной, даже если он – главный редактор и будущий премьер, нужно считать инцидентом? Я не понимаю!» - заявил он НСН.
В России предложили ограничить рекламу сладкого
Объем рекламы сладкого в России нужно ограничить, так как все больше граждан страдают от лишнего веса и диабета. Об этом заявил главный внештатный специалист, диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.
Кирилл Набутов: «Господин Тутельян! Позволю себе высказаться от имени всех любителей сладкого. Я – не просто любитель сладкого, я – конченый любитель сладкого. И могу вам сказать совершенно честно: будут рекламировать сладкое, не будут рекламировать сладкое, я буду его жрать тоннами!» - признался Кирилл Набутов в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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