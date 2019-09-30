Набутов: С каких это пор ухаживания мужчины за женщиной считаются инцидентом?

Кирилл Набутов: «То есть, и его тоже … Мне тут многое непонятно. Во-первых, что же, главный редактор не имеет права поприставать к журналистке? Тогда что же это за должность такая? Одни страдания, мучения и ответственность! Тем более, что Джонсон – видный парень. Он с отличием закончил легендарный колледж в Итоне. Там до сих пор хранится его мантия, как отличника. И потом, почему эта журналистка Эдвардс пишет, что в 1999 году произошел инцидент? С каких это пор ухаживания мужчины за женщиной, даже если он – главный редактор и будущий премьер, нужно считать инцидентом? Я не понимаю!» - заявил он НСН.

