Бывшая заключённая выиграла суд у правозащитников Пономарева и Романовой

На этой пресс-конференции также присутствовала глава «Фонда помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы и их семьям «Русь сидящая» Инга Кривицкая. Ранее она отбывала наказание в мордовской ИК-2.

Правозащитница оспорила озвученные аргументы, однако в ответ Пономарев назвал её «провокаторшей Кремля» и даже не исключил, что она якобы сама ранее принимала участие в пытках. Причём эти утверждения Пономарев распространил в интернете. По словам самой Кривицкой, после оскорблений у неё резко ухудшилось здоровье. Кроме того, этот конфликт привел к тому, что от нее ушел муж, когда столкнулся с гонениями в свой адрес.

Как отмечает Ura.ru, Хорошевский районный суд решил взыскать в пользу Кривицкой с Пономарева и ООО «За права человека» по 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, с Романовой - 70 тысяч рублей. Кроме того, суд обязал Романову, Пономарева и Александру Букварёву (автора статьи на сайте «Новой газеты», ставшей предметом иска) удалить соответствующую информацию и опубликовать опровержение.

