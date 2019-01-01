Бывшая заключённая выиграла суд у правозащитников Пономарева и Романовой
Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства бывшей заключенной мордовской колонии № 2 Инги Кривицкой, сообщает ТАСС. Истица просила взыскать 2 миллиона рублей с правозащитников Льва Пономарева и Ольги Романовой за оскорбления, а также необоснованные утверждения о пытках в колонии.
Поводом для обращения в суд стала пресс-конференция, проведенная в помещении редакции «Новой газеты» в июне 2018 года. Встречу с журналистами организовал глава ООД «За права человека» Лев Пономарев, чтобы обсудить положение заключенных тюрем. Он доказывал наличие постоянных «пыток и издевательств», однако многие примеры, которые он привёл, не подтвердились в ходе проверок.
На этой пресс-конференции также присутствовала глава «Фонда помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы и их семьям «Русь сидящая» Инга Кривицкая. Ранее она отбывала наказание в мордовской ИК-2.
Правозащитница оспорила озвученные аргументы, однако в ответ Пономарев назвал её «провокаторшей Кремля» и даже не исключил, что она якобы сама ранее принимала участие в пытках. Причём эти утверждения Пономарев распространил в интернете. По словам самой Кривицкой, после оскорблений у неё резко ухудшилось здоровье. Кроме того, этот конфликт привел к тому, что от нее ушел муж, когда столкнулся с гонениями в свой адрес.
Как отмечает Ura.ru, Хорошевский районный суд решил взыскать в пользу Кривицкой с Пономарева и ООО «За права человека» по 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, с Романовой - 70 тысяч рублей. Кроме того, суд обязал Романову, Пономарева и Александру Букварёву (автора статьи на сайте «Новой газеты», ставшей предметом иска) удалить соответствующую информацию и опубликовать опровержение.
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