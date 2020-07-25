«Бывшая» Элтона Джона потребовала у него три миллиона фунтов

«В результате вышеуказанных нарушений (ее) право на частную жизнь было нарушено... Она и ее брак стали предметом пристального внимания и обсуждения прессы», - говорится в претензии Блауэл.

Женщина требует от суда запрета на раскрытие информации в будущем, а также покрытие ущерба в сумме около 3 миллионов фунтов стерлингов.

Сторона сэра Элтона Джона считает, что обнародованная информация является общедоступной и подчеркивает, что договор «распространяется только на личные и конфиденциальные темы».

Биографический фильм Декстера Флетчера «Рокетмен» рассказывает о жизни Элтона Джона. 72-летний сэр Элтон Джон раскритиковал решение российских прокатчиков — компании «Централ Партнершип» - удалить ряд сцен из посвященного ему фильма «Рокетмен». Музыкант назвал удалением ряда сцен сексуального характера и моменты, связанные с наркотиками «цензурой», о которой его не предупреждали. Кроме того, он полагает, что зрителей «лишили возможности увидеть фильм таким, каким он был задуман».

