«Бывшая» Элтона Джона потребовала у него три миллиона фунтов

Бывшая супруга музыканта сэра Элтона Джона подала против него иск 3 миллиона фунтов стерлингов. Женщина обвиняет артиста в нарушении бракоразводного соглашения и упоминания о ней в мемуарах и биографическом фильме «Рокетмен». Об этом сообщает Daily Telegraph.

Экс-супруга певца Рената Блауэл предъявляет претензии 73-летнему музыканту в «неоднократных и вопиющих» нарушениях брачного соглашения, по которому супругам запрещается обсуждать свой брак или причины развода.

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«В результате вышеуказанных нарушений (ее) право на частную жизнь было нарушено... Она и ее брак стали предметом пристального внимания и обсуждения прессы», - говорится в претензии Блауэл.

Женщина требует от суда запрета на раскрытие информации в будущем, а также покрытие ущерба в сумме около 3 миллионов фунтов стерлингов.

Сторона сэра Элтона Джона считает, что обнародованная информация является общедоступной и подчеркивает, что договор «распространяется только на личные и конфиденциальные темы».

Биографический фильм Декстера Флетчера «Рокетмен» рассказывает о жизни Элтона Джона. 72-летний сэр Элтон Джон раскритиковал решение российских прокатчиков — компании «Централ Партнершип» - удалить ряд сцен из посвященного ему фильма «Рокетмен». Музыкант назвал удалением ряда сцен сексуального характера и моменты, связанные с наркотиками «цензурой», о которой его не предупреждали. Кроме того, он полагает, что зрителей «лишили возможности увидеть фильм таким, каким он был задуман».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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