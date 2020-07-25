«Бывшая» Элтона Джона потребовала у него три миллиона фунтов
Бывшая супруга музыканта сэра Элтона Джона подала против него иск 3 миллиона фунтов стерлингов. Женщина обвиняет артиста в нарушении бракоразводного соглашения и упоминания о ней в мемуарах и биографическом фильме «Рокетмен». Об этом сообщает Daily Telegraph.
Экс-супруга певца Рената Блауэл предъявляет претензии 73-летнему музыканту в «неоднократных и вопиющих» нарушениях брачного соглашения, по которому супругам запрещается обсуждать свой брак или причины развода.
«В результате вышеуказанных нарушений (ее) право на частную жизнь было нарушено... Она и ее брак стали предметом пристального внимания и обсуждения прессы», - говорится в претензии Блауэл.
Женщина требует от суда запрета на раскрытие информации в будущем, а также покрытие ущерба в сумме около 3 миллионов фунтов стерлингов.
Сторона сэра Элтона Джона считает, что обнародованная информация является общедоступной и подчеркивает, что договор «распространяется только на личные и конфиденциальные темы».
Биографический фильм Декстера Флетчера «Рокетмен» рассказывает о жизни Элтона Джона. 72-летний сэр Элтон Джон раскритиковал решение российских прокатчиков — компании «Централ Партнершип» - удалить ряд сцен из посвященного ему фильма «Рокетмен». Музыкант назвал удалением ряда сцен сексуального характера и моменты, связанные с наркотиками «цензурой», о которой его не предупреждали. Кроме того, он полагает, что зрителей «лишили возможности увидеть фильм таким, каким он был задуман».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
807 тыс.+5 871 / сут.
Умерли
13 192+146 / сут.
Выздоровели
597 тыс.+8 366 / сут.
- «Бывшая» Элтона Джона потребовала у него три миллиона фунтов
- В Крыму ответили на инициативу Климкина создать России проблемы
- Страховщики назвали предлог не платить по ОСАГО
- Открыты новые дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
- Обнародованы подробности гибели олимпийского чемпиона Иваницкого
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru