Бывшая домработница Пугачевой рассказала, почему ушла от певицы

Отвечая на вопрос издания о том, правда ли, что она уволилась после того, как в жизни Пугачёвой появился Максим Галкин (признан в РФ иноагентом), 83-летняя женщина указала, что «была далека от их отношений и всего прочего».

«Галкина не было, когда я работала у Аллы. Были другие мужья, например, Евгений Болдин, потом Филипп Киркоров. Но Галкина нигде и никогда не было», - отметила Дороднова.

Женщина также добавила, не жалуется на судьбу и не нуждается в помощи.

Ранее Галкин опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что его супруга Алла Пугачева хочет выступить с концерами в России, пишут «Известия».

