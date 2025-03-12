Бывшая домработница Пугачевой рассказала, почему ушла от певицы

Бывшая домработница уехавшей из РФ народной артистки СССР Аллы Пугачёвой Люся Дороднова заявила сайту aif.ru, что ушла от певицы потому, что «так получилось».

Общественник Бородин заявил, что Алла Пугачева пыталась его убить

Отвечая на вопрос издания о том, правда ли, что она уволилась после того, как в жизни Пугачёвой появился Максим Галкин (признан в РФ иноагентом), 83-летняя женщина указала, что «была далека от их отношений и всего прочего».

«Галкина не было, когда я работала у Аллы. Были другие мужья, например, Евгений Болдин, потом Филипп Киркоров. Но Галкина нигде и никогда не было», - отметила Дороднова.

Женщина также добавила, не жалуется на судьбу и не нуждается в помощи.

Ранее Галкин опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что его супруга Алла Пугачева хочет выступить с концерами в России, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:МузыкаУвольнениеНародный АртистАлла Пугачева

Горячие новости

Все новости

партнеры