Быстрое старение россиянок объяснил китайский журналист

Россиянки меньше времени уделяют уходу за собой после свадьбы, а также потребляют более калорийную пищу по сравнению с китаянками. Именно эти факторы, по мнению китайского журналиста, являются причинами более раннего старения российских женщин, сообщается в публикации на портале Sohu.

Китайский автор считает, что россиянки после свадьбы больше времени уделяют семье, чем уходу за собой.

Несмотря на то, что женщины в России получили хорошую генетику, они проигрывают китаянкам, потому что рано полнеют.

«Русские девушки высокие и имеют светлую кожу. Это естественное преимущество, но как только девушка начинает полнеть, даже оно уже не спасет», — заявил китайский журналист.

По его мнению, приучение к здоровому образу жизни поможет решить проблему более раннего старения российских женщин, поскольку человек ЗОЖ хорошо знает принципы правильного питания.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с НСН назвала принципы здорового питания россиян.

