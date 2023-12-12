Собянин рассказал о развитии телемедицинских технологий в Москве
С начала года москвичи воспользовались услугами телемедицины около 1,2 миллиона раз. Об этом на своем сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что прорывным моментом развития для этой области стала пандемия, и уже в марта 2020 года был запущен телемедицинский центр, а также проверены основные технологии дистанционного ведения пациентов.
Собянин напомнил, что для дистанционной консультации врача необходимо установить приложение «ЕМИАС.Телемедицина» и заказать консультацию. Мэр назвал особенным важно то, что дистанционно пациенты могут решить все вопросы с больничным листом.
«От общего числа обращений более половины приходится именно на решение этого вопроса. Только за 2023 год было дистанционно закрыто уже более 650 тыс.яч больничных», – добавил Собянин.
Мэр назвал телемедицину молодым направлением в столичном здравоохранении, которое за короткий срок успело себя зарекомендовать.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru