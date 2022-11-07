«Было и будет!»: Несоответствие цен на прилавке и в чеке не исправит ни один сканер
Электронные ценники не помогут решить вопрос несоответствия цен, ручной сканер также малоэффективен, отметил в эфире НСН ретейлер Дмитрий Потапенко.
В магазинах всегда будет частичное несоответствие цен на прилавке и в чеке, так как сотрудники могут просто не успеть заменить ценник, при этом это касается как электронных, так и бумажных ценников, заявил ретейлер Дмитрий Потапенко в разговоре с НСН.
Накануне депутат Госдумы Василий Власов предложил массово ввести устройства проверки цен по штрихкоду в торговых точках площадью не менее 100 квадратных метров. По его словам, в большинстве торговых точек подобных сканеров нет, что приводит к несоответствию цены на прилавке и в чеке. Потапенко считает, что сканеры не помогут перепроверить цену.
«Несоответствие цены было, есть и будет. При наличии от трех тысяч наименований, у вас всегда будет человеческий фактор, когда люди просто не заменили ценник. С электронными ценниками ситуация не лучше. Мало того, что они крайне дорогостоящие, плюс покупатели их с собой уносят, это регулярная практика. Бабушки не очень понимают, что это такое: они кладут его в кармашек и забывают оттуда достать. Ручные сканеры – это не столько перепроверка цен, сколько для того, чтобы увидеть на большом экране что вы купили. Перепроверкой вы особо не займетесь. Популярностью они не пользуются», - сказал Потапенко.
Ранее юрист, председатель правления Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий в разговоре с радио Sputnik назвал несоответствие цены в чеке и ценника самым распространенным способом обмана покупателей.
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