«Был стандарт!»: Россияне ждут возвращения IKEA из-за тяжелой ситуации на рынке

Российские компании не смогли заменить бюджетную IKEA, на рынке произошел перекос в сторону более дорогих товаров и услуг, заявил вице-президент «Опоры России», глава комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов в беседе с НСН.

Ранее ушедшая из России IKEA продлила регистрацию товарного знака в Роспатенте до августа 2033 года. Как сообщается в инфосистеме Роспатента, летом 2023 года IKEA Systems B.V (Нидерланды) подала четыре заявки в российское ведомство на регистрацию товарных знаков IKEA и ИКЕА, включая два варианта изображения. Максимов считает, что компания планирует вернуться, когда это будет возможно.