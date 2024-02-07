«Был стандарт!»: Россияне ждут возвращения IKEA из-за тяжелой ситуации на рынке
Владлен Максимов заявил НСН, что российские компании не смогли заменить бюджетную IKEA.
Российские компании не смогли заменить бюджетную IKEA, на рынке произошел перекос в сторону более дорогих товаров и услуг, заявил вице-президент «Опоры России», глава комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов в беседе с НСН.
Ранее ушедшая из России IKEA продлила регистрацию товарного знака в Роспатенте до августа 2033 года. Как сообщается в инфосистеме Роспатента, летом 2023 года IKEA Systems B.V (Нидерланды) подала четыре заявки в российское ведомство на регистрацию товарных знаков IKEA и ИКЕА, включая два варианта изображения. Максимов считает, что компания планирует вернуться, когда это будет возможно.
«Во-первых, компания, конечно, не исключает возвращения при изменении ситуации. Во-вторых, товары IKEA у нас все равно продаются через какие-то кривые пути. Возможно, для этого тоже патент не помешает. Могут какие-то «дочки» юридические возникнуть, которые будут представлять интересы компании и торговать через интернет», - отметил он.
По его словам, возвращение бренда не будет лишним, так как компания задавала стандарты рынку.
«Не думаю, что возвращение IKEA будет лишним. Это стандарт своеобразный. Конечно, появилось много компаний, которые этим занимаются, они даже могут предлагать лучшее качество. Но это как с McDonald's, который у нас когда-то появился…Понятно, что там часто есть не надо, а лучше вообще пореже, но это своего рода стандарт. То есть, ты можешь съесть что-то вкусное и ты не отравишься, грубо говоря. Такие крупные компании создают стандарт. В них можно и не ходить, они в каком-то смысле про другое – человек мысленно все равно сравнивает варианты. Также очень важна унификация. Если покупаешь кухню, ее легко заменить, починить что-то и так далее», - рассказал он.
Максимов добавил, что пока заменить IKEA российским аналогам не удалось, но на это нужно время.
«На рынке ремонта ситуация сегодня очень тяжелая, найти людей сложно. Конечно, это не только из-за IKEA. Фирмы, которые что-то делают из ДСП, предлагают очень высокие цены, они не берутся за мелкие заказы. Мне недавно сказали в одной фирме, что там заказ от 500 тысяч рублей. Произошел перекос такой. Эта ситуация обострилась в прошлом году, но сегодня ничего не поменялось. IKEA – это разные сегменты, кухни и шкафы, например, заменить сложно. А предметы интерьера – с этим проблем нет. IKEA относилась к компаниям - убийцам малого бизнеса. То есть, малый бизнес должен был вздохнуть, но он так сильно вздохнул, что покупатели загрустили. Возможно, на рынок еще будут заходить, но на это нужно время», - заключил собеседник НСН.
В декабре прошлого года в России открылся первый мультибрендовый магазин «Да дому», который называют «белорусской IKEA», передает «Радиоточка НСН».
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