Быкова вызвали в полицию из-за участия в митинге 21 апреля

На Быкова составят протокол, однако не уточняется, по какой статье.

В России 21 апреля прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, напоминает Газета.ру. Митинги состоялись в 29 городах страны, сообщает телеканал «360». По данным МВД РФ, в несогласованных акциях приняли участие 14,4 тысячи человек, отмечает РИА ФАН.



