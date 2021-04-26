Быкова вызвали в полицию из-за участия в митинге 21 апреля
Писателя и радиоведущего Дмитрия Быкова вызвали в столичный ОВД по району Раменки из-за участия в несанкционированном митинге 21 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал «Правозащита Открытки».
На Быкова составят протокол, однако не уточняется, по какой статье.
В России 21 апреля прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, напоминает Газета.ру. Митинги состоялись в 29 городах страны, сообщает телеканал «360». По данным МВД РФ, в несогласованных акциях приняли участие 14,4 тысячи человек, отмечает РИА ФАН.
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