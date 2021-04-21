Около 5 тысяч человек вышли на несанкционированную акцию в Екатеринбурге

Около пяти тысяч человек стали участниками несогласованной акции в Екатеринбурге. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на департамент информационной политики Свердловской области.

«По предварительным данным, имеющимся в распоряжении министерства общественной безопасности, численность участников несанкционированной акции составляет порядка 5 тысяч человек», — уточнили в ведомстве.

При этом, согласно предварительной оценке депутата Екатеринбургской гордумы Константина Киселева, в незаконной акции участвуют около 10 тысяч человек.

Ранее сторонники оппозиционера Алексея Навального назначали на 21 апреля несогласованные акции протеста в поддержку политика, отбывающего наказание в ИК-2 во Владимирской области. МВД России порекомендовало гражданам воздержаться от участия в незаконных митингах, отметив, что провокаторы будут привлечены к предусмотренной законом ответственности, сообщает «Свободная пресса».

