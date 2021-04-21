Около 5 тысяч человек вышли на несанкционированную акцию в Екатеринбурге
Около пяти тысяч человек стали участниками несогласованной акции в Екатеринбурге. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на департамент информационной политики Свердловской области.
«По предварительным данным, имеющимся в распоряжении министерства общественной безопасности, численность участников несанкционированной акции составляет порядка 5 тысяч человек», — уточнили в ведомстве.
При этом, согласно предварительной оценке депутата Екатеринбургской гордумы Константина Киселева, в незаконной акции участвуют около 10 тысяч человек.
Ранее сторонники оппозиционера Алексея Навального назначали на 21 апреля несогласованные акции протеста в поддержку политика, отбывающего наказание в ИК-2 во Владимирской области. МВД России порекомендовало гражданам воздержаться от участия в незаконных митингах, отметив, что провокаторы будут привлечены к предусмотренной законом ответственности, сообщает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 271 / сут.
Умерли
107 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+9 644 / сут.
- Самарские «Крылья Советов» вышли в финал Кубка России
- Посла РФ Змеевского вызвали в МИД Чехии
- Экс-премьер Японии выступил за признание Крыма российским
- Около 5 тысяч человек вышли на несанкционированную акцию в Екатеринбурге
- СМИ: Хакеры требуют от Apple $50 млн за украденные секретные чертежи
- Москвичей предупредили о возможном закрытии станций метро
- В США обнаружили устойчивый к антителам штамм коронавируса
- Осенённые президентом: Единороссы пойдут на выборы с тезисами Путина
- В России предложили отправить на Луну робота «Марфу»
- Общее собрание РАН встало на защиту задержанного академика Хазанова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru