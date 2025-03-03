«Бык на дороге!»: Участники «Экспедиции-Трофи» преодолели половину гонки с «сюрпризами»
Спецкор НСН Олег Виноградов рассказал, что накануне участники зимней гонки «Экспедиция-Трофи» накануне преодолели половину пути, встретили быка на дороге и оставались без связи на сложных участках.
Участники зимней гонки «Экспедиция-Трофи» накануне преодолели половину пути, часто теряли связь, а по дороге в Иркутск встретили местного быка. Специальный корреспондент НСН Олег Виноградов рассказал, как команды проходят сложные участки и какие сюрпризы встречают.
Напомним, восемь команд автогонщиков едут из Мурманска до Владивостока на внедорожниках, выполняя по пути различные задания.
«Ровно неделю продолжается «Экспедиция-Трофи» от Мурманска до Владивостока. Восемь команд преодолели уже половину пути. Накануне команды проходили самый протяженный и сложный отрезок от Новосибирска до Иркутска. В Кемеровской области нас на дороге встретил бык, настоящий бык, который сорвался с привязи и вышел на федеральную трассу. Рядом находилась машина ДПС, но они не очень сильно реагировали на происходящее. Видимо, это норма для этих краев. Хозяйка на наших глазах поймала крупного рогатого и отвела его в сторонку, чтобы мы не получили говядину на лобовое стекло. Дальше поехали без приключений. Сама дорога очень сложная – рельефы, подъемы, спуски, сложно обгонять фуры. Есть участки, где вообще нет связи», - рассказал он.
Задача участников «Экспедиции-Трофи» - собрать как можно больше точек культурной навигации – значимых для России мест. За выполнение заданий гонщики получают баллы, по количеству которых и будет назван победитель. О дальнейших приключениях самых смелых автопутешественников расскажет Олег Виноградов.
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