Бузова установила рекорд по числу подписчиков в российском Instagram
Ольга Бузова установила рекорд по количеству подписчиков в российском сегменте Instagram. Отмечается, что число почитателей её таланта превысило 19 миллионов человек – после того, как в честь своего дня рождения певица и телеведущая опубликовала в социальной сети новый пост. В нём Ольга Бузова представила новую композицию «В огне».
Второй по числу пользователей — российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов. Его страницей в соцсети интересуются 18,4 миллиона пользователей. Кроме того, в список вошли рэпер Тимати, блогер Настя Ивлеева, комик и шоумен Павел Воля, а также телеведущая Ксения Бородина.
Между тем, в ноябре прошлого года НСН писала, что Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых людей в российском сегменте Instagram. Данные представлены за период с 1 июня 2018 по 31 мая 2019 года. На первой строчке расположилась Ксения Собчак с доходом $1,6 млн. На втором и третьем месте оказались телеведущая Регина Тодоренко и певица Ольга Бузова (по $860 тыс.). Как пишет RT, также в топ-10 попали певицы Полина Гагарина и Елена Темникова, боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, продюсер Яна Рудковская и модель Дарья Клюкина.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Минздрав подготовит экспресс-тест на новый коронавирус в феврале
- Экс-глава Интерпола приговорён к 13,5 года тюрьмы
- В Ивановской области перевернулся школьный автобус с детьми
- НАТО похвалилось новейшими беспилотниками-разведчиками
- В России посмеялись над закупкой Белоруссией норвежской нефти