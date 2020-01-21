Бузова установила рекорд по числу подписчиков в российском Instagram

Ольга Бузова установила рекорд по количеству подписчиков в российском сегменте Instagram. Отмечается, что число почитателей её таланта превысило 19 миллионов человек – после того, как в честь своего дня рождения певица и телеведущая опубликовала в социальной сети новый пост. В нём Ольга Бузова представила новую композицию «В огне».

Второй по числу пользователей — российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов. Его страницей в соцсети интересуются 18,4 миллиона пользователей. Кроме того, в список вошли рэпер Тимати, блогер Настя Ивлеева, комик и шоумен Павел Воля, а также телеведущая Ксения Бородина.