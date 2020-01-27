Бузова согласилась выйти замуж за блогера
Телеведущая Ольга Бузова согласилась выйти замуж за блогера. 26-летний Давид Манукян сделал предложение 34-летней певице во время их отдыха в Таиланде.
Манукян арендовал столик в ресторане, после чего преподнес Бузовой букет из 501 розы и золотой браслет с бриллиантами. Затем блогер организовал вертолетную прогулку для своей возлюбленной, сообщает сайт KP.Ru.
Позднее к молодым присоединились футболист Александр Самедов и его супруга Юлия. Уже после возвращения в Москву Бузова собрала своих подруг в ресторане на девичник.
Для Бузовой это будет второй брак. В 2012 году она вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова, однако в 2016 году их семья распалась.
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