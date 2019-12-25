«Прям до дрожи». Бузова призналась в романе с блогером

Телеведущая и певица Ольга Бузова публично призналась, что обрела нового возлюбленного после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Подтвердились слухи, что её новым избранником стал блогер Давид Манукян. Об этом Бузова рассказала юмористу Тимуру Батрутдинову в новом выпуске шоу «Блан Б».

На вопрос ведущего о разговорах, что её личная жизнь наладилась, Ольга не стала скрывать фактов. «Я очень счастлива, прям до дрожи», – цитируют «Дни.ру» Бузову.

Слухи о романе блогера и ведущей начали ходить минувшим летом. Давид, в частности, снялся в клипе на песню Ольги. Причём по сценарию они, как раз, изображали влюблённых.

Сейчас муссируется информация о том, что отношения Бузовой и Манукяна вышли на новый уровень, и пара стада жить вместе.

