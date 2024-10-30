Буцкая призвала россиянок отказаться от «лотосовых родов»

Она рассказала, что различные тренды на нестандартные роды, например, в воде, с доулой по видеосвязи или «лотосовые» могут быть опасны для здоровья ребенка и мамы. Во избежание роста числа летальных исходов она призвала женщин рожать «правильно».

Практике «лотсовых родов» придала популярность недавно родившая российская певица и актриса Сати Казанова, которая поделилась, что родила именно таким способом. Суть таких родов заключается в том, что ребенку не отрезают пуповину сразу, а ждут, когда она сама высохнет и отойдет естественным способом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



