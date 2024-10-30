Буцкая призвала россиянок отказаться от «лотосовых родов»

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая на фоне тренда на «лотосовые роды» призвала россиянок рожать традиционными способами, чтобы избежать летальных исходов. Ее слова приводит Telegram-канал SHOT.

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Она рассказала, что различные тренды на нестандартные роды, например, в воде, с доулой по видеосвязи или «лотосовые» могут быть опасны для здоровья ребенка и мамы. Во избежание роста числа летальных исходов она призвала женщин рожать «правильно».

Практике «лотсовых родов» придала популярность недавно родившая российская певица и актриса Сати Казанова, которая поделилась, что родила именно таким способом. Суть таких родов заключается в том, что ребенку не отрезают пуповину сразу, а ждут, когда она сама высохнет и отойдет естественным способом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Софья Сандурская / ТАСС
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