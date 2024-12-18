Алименты призвали рассчитывать из суммы поступлений на карту, а не из зарплаты
Депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявила НСН о необходимости ужесточения наказания на неуплату алиментов.
Поступления на карту за месяц должны считаться доходом, от которого уже надо будет высчитывать алименты, заявила НСН первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Председатель комиссии Госсовета по направлению «Семья», глава Новгородской области Андрей Никитин ранее заявил, что наказание для неплательщиков алиментов следует максимально ужесточить, а процесс взыскания алиментов — автоматизировать. По его мнению, в регионах остро стоит проблема уклонения от алиментов, а долги по ним достаточно большие. Буцкая отметила, что так называемая «официальная зарплата», которую вписывают алиментщики, является лазейкой.
«Мы приступили к законопроекту, согласно которому назначение алиментов будет учитывать не только ту сумму, которая официально заявлена как заработная плата, но и другие поступления на карту за месяц. Наказание за неуплату алиментов однозначно должно быть жестче, однако нужно понимать, что в этой истории с алиментами есть большая дырка, в которую все утекает, - это "официальная зарплата", которую прописывает алиментщик. Поступления на карту за месяц должны считаться доходом, от которого уже 25% или 50% надо будет выплачивать в качестве алиментов. Да, человек сможет доказать, что это не его поступление, что друг вернул ему долг, однако так не будет продолжаться каждый месяц», - сказала собеседница НСН.
Ранее Минюст РФ предложил продлить уплату алиментов в случае, если ребенок, по достижении 18 лет, поступил на очное отделение высшего учебного заведения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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