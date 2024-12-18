Алименты призвали рассчитывать из суммы поступлений на карту, а не из зарплаты

Председатель комиссии Госсовета по направлению «Семья», глава Новгородской области Андрей Никитин ранее заявил, что наказание для неплательщиков алиментов следует максимально ужесточить, а процесс взыскания алиментов — автоматизировать. По его мнению, в регионах остро стоит проблема уклонения от алиментов, а долги по ним достаточно большие. Буцкая отметила, что так называемая «официальная зарплата», которую вписывают алиментщики, является лазейкой.

«Мы приступили к законопроекту, согласно которому назначение алиментов будет учитывать не только ту сумму, которая официально заявлена как заработная плата, но и другие поступления на карту за месяц. Наказание за неуплату алиментов однозначно должно быть жестче, однако нужно понимать, что в этой истории с алиментами есть большая дырка, в которую все утекает, - это "официальная зарплата", которую прописывает алиментщик. Поступления на карту за месяц должны считаться доходом, от которого уже 25% или 50% надо будет выплачивать в качестве алиментов. Да, человек сможет доказать, что это не его поступление, что друг вернул ему долг, однако так не будет продолжаться каждый месяц», - сказала собеседница НСН.

Ранее Минюст РФ предложил продлить уплату алиментов в случае, если ребенок, по достижении 18 лет, поступил на очное отделение высшего учебного заведения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

