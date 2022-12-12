«Его личное дело». Песков оценил решение Бута вступить в ЛДПР

По его словам, возможно он видит некие «партийные перспективы»

«В данном случае это не наш вопрос. Личный выбор Бута. То есть если он такие для себя видит партийные перспективы... это в данном случае его личное дело», - заключил представитель Кремля.

Ранее вступивший в ЛДПР Виктор Бут заявил, что пока не собирается выдвигать свою кандидатуру на каких-либо выборах, сообщает RT.