«Его личное дело». Песков оценил решение Бута вступить в ЛДПР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Виктора Бута в партию ЛДПР является его личным выбором, сообщает РИА Новости.

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По его словам, возможно он видит некие «партийные перспективы»

«В данном случае это не наш вопрос. Личный выбор Бута. То есть если он такие для себя видит партийные перспективы... это в данном случае его личное дело», - заключил представитель Кремля.

Ранее вступивший в ЛДПР Виктор Бут заявил, что пока не собирается выдвигать свою кандидатуру на каких-либо выборах, сообщает RT.

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ТЕГИ:Дмитрий ПесковЛДПРВиктор Бут
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