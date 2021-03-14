Business Insider раскрыл огорчение Трампа больше поражения на выборах

«Я думаю, что блокировка в Twitter и отказ Ассоциации профессиональных игроков гольфа США (PGA of America) проводить турнир на его поле были, вероятно, были самыми худшими событиями, которые произошли с ним за последние четыре года», - рассказала изданию Мэри Трамп.

Напомним, аккаунты Трампа блокировали Twitter, Facebook, Youtube, Instagram и Twitch из-за предполагаемого подстрекательства к насилию, когда его сторонники ворвались в здание Конгресса во время утверждения итогов президентских выборов. Также аккаунты Трампа заблокировали Twitter, YouTube, Twitch и Snapchat. Активные сторонники президента перешли на платформу Parler, которая известна отсутствием цензуры в постах пользователей. Позже соцсеть была удалена из магазинов App Store и Google Play.

