Трамп: Twitter уже не тот

Как отметил Трамп, Twitter «стал очень скучным», и соцсеть покидают миллионы пользователей. Бывший американский лидер подчеркнул, что сервис действовал против него, помечая особым образом многие из записей Трампа.

Экс-президент рассказал, что не хочет возвращаться к микроблогу, однако рассматривает вариант создания личного сайта. Кроме того, Трамп отметил, что в настоящее время пользуется огромной поддержкой, и после несостоявшегося импичмента её уровень только вырос. При этом бывший президент не ответил прямо на вопрос, будет ли он баллотироваться в президенты на следующих выборах в 2024 году.

Twitter в январе бессрочно заблокировала аккаунт Трампа из-за высокого риска «дальнейшего подстрекательства к насилию», в котором экс-президента обвинили после штурма Капитолия его сторонниками.

Позже финансовый директор Twitter Нед Сегал заявил, что соцсеть не восстановит доступ к аккаунту Трампа, даже если политик вновь выиграет выборы и станет президентом США, напоминает телеканал «360».

