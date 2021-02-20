Трамп: Twitter уже не тот
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается возвращаться в Twitter, поскольку социальная сеть «уже не та». Об этом экс-глава государства рассказал в интервью телеканалу Newsmax TV.
Как отметил Трамп, Twitter «стал очень скучным», и соцсеть покидают миллионы пользователей. Бывший американский лидер подчеркнул, что сервис действовал против него, помечая особым образом многие из записей Трампа.
Экс-президент рассказал, что не хочет возвращаться к микроблогу, однако рассматривает вариант создания личного сайта. Кроме того, Трамп отметил, что в настоящее время пользуется огромной поддержкой, и после несостоявшегося импичмента её уровень только вырос. При этом бывший президент не ответил прямо на вопрос, будет ли он баллотироваться в президенты на следующих выборах в 2024 году.
Twitter в январе бессрочно заблокировала аккаунт Трампа из-за высокого риска «дальнейшего подстрекательства к насилию», в котором экс-президента обвинили после штурма Капитолия его сторонниками.
Позже финансовый директор Twitter Нед Сегал заявил, что соцсеть не восстановит доступ к аккаунту Трампа, даже если политик вновь выиграет выборы и станет президентом США, напоминает телеканал «360».
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