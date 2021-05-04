СМИ: Правительство РФ обсуждает снижение нештрафуемого порога за превышение скорости

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа подготовить и предоставить правительству согласованную позицию по вопросу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Как отметил официальный представитель вице-премьера, поручение находится в стадии проработки.

По данным издания, инициатором обсуждения темы выступил заммэра Москвы по вопросам транспорта, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Ожидается, что снижение порога позволит усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения, повысить дисциплину водителей и «сконцентрировать их внимание на условиях дорожного движения».

Также Хуснуллин дал ряд других связанных с дорожным движением поручений, в том числе, разработать меры по снижению числа выездов на встречную полосу грузовиков и автобусов из-за засыпания водителей. Также вице-премьер поручил проработать изменение примерных программ подготовки водителей в автошколах, а также подготовить предложения по «ограничению юридически значимых действий» для россиян, не оплачивающих штрафы вовремя.

В 2020 году глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщал, что ведомство категорически против снижения штрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч.

