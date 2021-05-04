СМИ: Правительство РФ обсуждает снижение нештрафуемого порога за превышение скорости
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа подготовить и предоставить правительству согласованную позицию по вопросу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
Как отметил официальный представитель вице-премьера, поручение находится в стадии проработки.
По данным издания, инициатором обсуждения темы выступил заммэра Москвы по вопросам транспорта, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Ожидается, что снижение порога позволит усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения, повысить дисциплину водителей и «сконцентрировать их внимание на условиях дорожного движения».
Также Хуснуллин дал ряд других связанных с дорожным движением поручений, в том числе, разработать меры по снижению числа выездов на встречную полосу грузовиков и автобусов из-за засыпания водителей. Также вице-премьер поручил проработать изменение примерных программ подготовки водителей в автошколах, а также подготовить предложения по «ограничению юридически значимых действий» для россиян, не оплачивающих штрафы вовремя.
В 2020 году глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщал, что ведомство категорически против снижения штрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 770 / сут.
Умерли
112 тыс.+337 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+6 755 / сут.
- Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена был бы полезен РФ и США
- Член ПАСЕ, которому запрещен въезд в РФ, подаст повторный запрос на посещение страны
- В посольстве РФ во Франции назвали «частью демарша» вызов российского посла
- СМИ: Правительство РФ обсуждает снижение нештрафуемого порога за превышение скорости
- Посол Египта в России рассказал о работе над возобновлением авиасообщения между странами
- В Госдуме предложили запретить избираться депутатами лицам, причастным к экстремистским организациям
- Блинкен: США выступают против «Северного потока-2»
- В Бундестаге назвали нереалистичным срыв строительства «Северного потока-2» из-за иска NABU
- Посла РФ вызвали в МИД Франции из-за российских контрсанкций
- Лукашенко массово лишил званий бывших силовиков за дискредитирующие поступки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru