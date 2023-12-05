Бурматов: Генпрокуратура еще не ответила по вопросу эвтаназии животных в Бурятии
Мероприятия, связанные с жестокостью в отношении животных, не могут реализовываться на территории России и запрещены, отметил в эфире НСН депутат Владимир Бурматов.
Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в интервью НСН заявил, что еще не получил ответ от Генпрокуратуры по поводу проверки закона Бурятии, который разрешает эвтаназию бездомных животных.
Ранее Конституционный суд постановил, что обращение с безнадзорными животными должно быть согласовано с принципом гуманного отношения к ним и не противоречить закону об ответственном обращении с животными. Комментарий суда относится к иску администрации Новодвинска Архангельской области по вопросу о том, кто должен обеспечивать содержание безнадзорных животных. Бурматов отметил, что отсылку к принципу гуманности можно считать действительной и в отношении властей тех регионов, которые пытаются узаконить эвтаназию безнадзорных животных.
«Это конкретная формулировка, абсолютно однозначная и востребованная сейчас. Это подчеркивает, что никакие мероприятия, связанные с жестокостью в отношении животных, применяться не могут, а все действия региональных властей должны быть на основе принципов гуманности. То есть, региональные власти могут реализовывать мероприятия, связанные с регистрацией, отловом, помещением в приюты, вакцинированием бездомных животных… Но никак не мероприятия, которые будут являться негуманными и жестокими. При этом по ситуации в Бурятии мы пока еще не получили ответ», - сказал Бурматов.
Ранее народный хурал (законодательное собрание) Бурятии принял закон, разрешающий эвтаназию бездомных животных. Для этого нечипированную собаку или кошку должны признать «невостребованным» (если их не забирают из пункта временного содержания в течение 30 дней). Бурматов сообщал, что в Генпрокуратуру были направлены запросы для проведения проверки, передает «Радиоточка НСН».
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