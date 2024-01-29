«Запчасти и ПО»: Россиян предупредили о проблемах с обслуживанием китайских машин

«Да, есть проблемы с программным обеспечением, весь Китай весьма закрытый. Вопрос решаемый, со временем трудностей не будет. Потому что люди все равно не откажутся дешевле пригонять машины из Китая в сером виде. У нас в принципе есть проблемы с обслуживанием китайских автомобилей, потому что не так все хорошо с запасом запчастей, не так все хорошо с актуальным складом. Сложности возникают с подбором запчастей. Проблемы есть, но глобальными их назвать нельзя», - отметил он.

При этом Хайцеэр подчеркнул, что проблем с китайскими машинами не больше, чем с другими – просто к ним сегодня повышенное внимание и требования.

«Сейчас у нас пристальное внимание к китайским автомобилям, потому что они активно заходят на рынок. Проблем не больше, чем у обычных автомобилей, если мы говорим про зиму и сложности. Где-то слабенький аккумулятор, это выявилась при сильных морозах. Где-то страдает качество сборки и так далее. Но в процентном соотношении это не так много. Не завелось их этой зимой не больше, чем других. С другой стороны, мы уверены в том, что машины должны стоить дешевле, так как мы покупаем их в два раза дороже, если сравнивать с Китаем», - рассказал собеседник НСН.

С ним не согласился вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко, который не увидел никаких проблем с обслуживанием китайских авто.

«Автомобили Geely и Exeed у нас официально продаются, параллельно не ввозятся. Есть компании, которые возят машины по серым схемам. Но проблем с обслуживанием никаких нет. Просто люди, которые хотят сэкономить 500 тысяч, покупают автомобиль «серый», он может быть на китайском языке. Дилеры потом задаются вопросом, почему они должны это переводить, если человек покупал обходными путями», - добавил он.

Китайские производители тестируют свои машины в реальных условиях на потребителях и быстро исправляют недочеты, заявил ранее автоэксперт Андрей Ломанов «Радиоточке НСН».

