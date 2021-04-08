Бюджетных мест в российских вузах станет больше на 10%

Общий объем бюджетных мест в российских вузах в 2021 году увеличили на 10%, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании о реализации посланий президента Владимира Путина Федеральному собранию.

«В прошлом году мы увеличили число бюджетных мест на 11 тысяч, а в этом году общий объем бюджетных мест увеличен еще на 10%, что дополнительно даст возможность получить образование 33 тыс. россиян», - заявил Чернышенко.

По его словам, сейчас в российских вузах обучается более 422,5 тысяч студентов-бюджетников. Чернышенко также заверил, что цифра будет наращиваться, чтобы соответствовать тренду демографической волны.

Вице-премьер рассказал, что изменен порядок приема в вузы по медицинским специальностям. Например, целевой прием по «Педиатрии» вырос с 60% до 75 %, а квота приема на целевое обучение по дефицитным специальностям, таким как кардиология или рентгенология, пульмонология, теперь доходит до 100%.

Чернышенко сообщил, что студенты российских вузов смогут менять образовательные программы с третьего курса с 1 сентября 2021 года.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН назвал причины снижения интереса к высшему образованию.

