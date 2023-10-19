Бюджетники Невинномысска пожаловались на принуждение посещать концерт шансона

В местных СМИ была опубликована анонимная жалоба сотрудницы городского учебного заведения, которая указала, что уборка города по субботам давно перестала быть добровольной. По её словам, также бюджетников заставляют выкупать билеты на различные мероприятия, например, концерты.

Комментируя анонимные жалобы Миненков отметил, что горожане выходят на субботники «добровольно, радостно с песнями», а билеты все люди «могут покупать, не покупать».

«Бред. Если человек придёт и скажет, что его обязали, конечно, мы всех начальников поувольняем, поругаем кто кого обязал. Бред какой-то говорить анонимно. В наше время все уже не боятся ничего», - заключил градоначальник.

Ранее отец девочки-вундеркинда, 11-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений пожаловался на некую женщину, которая пытается добиться закрытия его частного детского сада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

