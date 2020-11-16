Бюджет Москвы на 2021 год предусматривает бесплатную вакцинацию от COVID-19
Правительство Москвы запланировало выделить из бюджета на следующий год 10 млрд рублей на вакцинацию жителей города. Об этом сообщил руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.
Он отметил, что в 2020 году в столице были приняты беспрецедентные меры по борьбе с распространением коронавируса. Помимо экстренного открытия медицинских предприятий для заболевших, руководство города проводило массовое бесплатное тестирование на определение антител к COVID-19.
Хрипун добавил, что сейчас правительство Москвы вместе с Национальным исследовательским центром имени Гамалеи продолжают пострегистрационное клиническое исследование вакцины «Спутник V». Он подчеркнул, что вакцинация является самым эффективным и безопасным способом защиты от инфекционных заболеваний.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru