Бюджет Москвы на 2021 год предусматривает бесплатную вакцинацию от COVID-19

Правительство Москвы запланировало выделить из бюджета на следующий год 10 млрд рублей на вакцинацию жителей города. Об этом сообщил руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.

Он отметил, что в 2020 году в столице были приняты беспрецедентные меры по борьбе с распространением коронавируса. Помимо экстренного открытия медицинских предприятий для заболевших, руководство города проводило массовое бесплатное тестирование на определение антител к COVID-19.

Хрипун добавил, что сейчас правительство Москвы вместе с Национальным исследовательским центром имени Гамалеи продолжают пострегистрационное клиническое исследование вакцины «Спутник V». Он подчеркнул, что вакцинация является самым эффективным и безопасным способом защиты от инфекционных заболеваний.

