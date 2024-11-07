В МВД России рассказали о роли искусственного интеллекта в поимке преступников

Она отметила, что нейросети, используемые Бюро специальных технических мероприятий МВД России, помогают задерживать организаторов нелегальной криптобиржи и телефонных мошенников.

По словам Волк, указанное подразделение первым использовало в своей работе искусственный интеллект. В частности, благодаря технологиям в сентябре 2024 года были изъяты 39 сим-боксов в 13 российских регионах. Их использовали находящиеся за пределами страны телефонные мошенники, чтобы подменять номера. Сотрудниками силовых ведомств были установлены 8500 используемых для мошенничества абонентских номеров.

Кроме того, удалось выявить 33 онлайн-сервиса, специализирующихся на нелегальной банковской деятельности, а также преступную группировку, которая создала криптовалютную биржу и анонимную платежную систему.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что количество звонков мошенников гражданам России упало в три с лишним раза с начала весны нынешнего года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

