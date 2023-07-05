Будущий контрактник считает, что мужчинам не стоит сидеть дома в сложное время

Один из будущих контрактников, который пришел в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова рассказал журналистам, что в «такое сложное время нельзя мужчинам сидеть дома, надо защищать Родину».

«Не стоит мужчинам сидеть дома. Я тут посмотрел, очень много женщин идут, гордость берет. Потому мужчинам, как говорится, сам бог велел», - поделился он.

Мужчина отметил, что его решение в целом поддержала вся семья, так как понимают всю важность, хотя жена и переживает.