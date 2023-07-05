Будущий контрактник считает, что мужчинам не стоит сидеть дома в сложное время

Один из будущих контрактников, который пришел в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова рассказал журналистам, что в «такое сложное время нельзя мужчинам сидеть дома, надо защищать Родину».

«Не стоит мужчинам сидеть дома. Я тут посмотрел, очень много женщин идут, гордость берет. Потому мужчинам, как говорится, сам бог велел», - поделился он.

Мужчина отметил, что его решение в целом поддержала вся семья, так как понимают всю важность, хотя жена и переживает.

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Другой мужчина также ранее отмечал, что идет не первый раз, переживает за ребят, которым там остались.

Единый пункт начал работу 3 апреля, все необходимую информацию можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Ранее стало известно, что российским военнослужащим и сотрудникам ряда федеральных ведомств с октября правительство повысит оклад на 10,5%. Об этом говорится в соответствующем постановлении властей. Также будут повышены и оклады по спецзваниям сотрудников Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и так далее, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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