Будущие контрактники уверены, что их навыки нужны в зоне спецоперации

Один из пришедших сообщил, что хочет помогать стране и защищать Родину. Он отметил, что его друзья тоже находятся в зоне спецоперации на Украине. В свою очередь другой будущий контрактник рассказал, что нужен в зоне СВО из-за своего опыта, так как он является специалистом по уничтожению морского и воздушного десанта.

Так, в едином пункте отбора будущие контрактники из всех регионов России могут пройти необходимые процедуры. Там медики проверят состояние здоровья кандидата с учетом данных из электронной медкарты. А инструкторы проведут собеседование, по результатам которого определят его военную специальность.

