Будущие контрактники уверены, что их навыки нужны в зоне спецоперации

Будущие контрактники, которые пришли в единый московский пункт отбора на военную службу на улице Яблочкова, рассказали Агентству городских новостей «Москва» о своей мотивации.

Будущий контрактник считает, что мужчинам не стоит сидеть дома в сложное время

Один из пришедших сообщил, что хочет помогать стране и защищать Родину. Он отметил, что его друзья тоже находятся в зоне спецоперации на Украине. В свою очередь другой будущий контрактник рассказал, что нужен в зоне СВО из-за своего опыта, так как он является специалистом по уничтожению морского и воздушного десанта.

Так, в едином пункте отбора будущие контрактники из всех регионов России могут пройти необходимые процедуры. Там медики проверят состояние здоровья кандидата с учетом данных из электронной медкарты. А инструкторы проведут собеседование, по результатам которого определят его военную специальность.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:СпецоперацияРоссия

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