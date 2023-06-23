Будущие контрактники рассказали о желании защищать Родину с оружием в руках

Будущие контрактники, которые пришли в единый пункт отбора на военную службу по контракту на ул. Яблочкова в Москве, рассказали журналистам о своей мотивации пойти на службу.

По словам одного из пришедших, защищать родину — долг каждого мужчины.

«Я служил по контракту, в основном в отрядах специального назначения. Я считаю, что наши дети все должны ходить под мирным небом», — поделился будущий контрактник.

Еще один мужчина рассказал, что его мотивирует служить любовь к своей стране.

«Не первый раз иду, видя, что там происходит, спасая жизни мирных жителей, за детей, которые там», — отметил горожанин.

Другой будущий контрактник заявил, что в связи с текущей ситуацией любая служба — долг мужчины, и необходимо защищать «своих близких, свою семью, народ, детей».

