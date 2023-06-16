Будущие контрактники рассказали о своем стремлении помочь стране

Будущие контрактники, которые пришли в единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве, рассказали журналистам, почему решили пойти на военную службу.

Собеседники отметили, что искренне хотят помочь стране.

«По зову сердца иду. Я так решил, сделал осознанный выбор», — рассказал один из пришедших.

Другой будущий контрактник поделился, что еще в СССР окончил военное училище и решил последовать примеру своего деда, воевавшего во времена Великой отечественной войны.

«Они говорят - "на два года пойдете?", я говорю - "на четыре пойду". Мой дед с 1941 по 1945 воевал», — отметил мужчина.

Еще один будущий военный объяснил, что приехал из Республики Коми и хочет попасть в зону специальной военной операции, чтобы помочь своим друзьям, которые уже служат.

Будущие контрактники также рассказали журналистам об удобной организации работы пункта отбора.

«Я хотела служить по контракту, Родину защищать. Решила пойти механиком-связистом. На горячую линию позвонила сначала, узнала, как пойти служить, мне все объяснили и вот направили в пункт», — рассказала одна из женщин, добавив, что оформление и медкомиссия проходят в один день.

Необходимая информация о работе единого пункта и условиях набора доступна по телефону 117 или на портале mos.ru.

