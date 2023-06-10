Будущие контрактники рассказали о своей решимости записаться на военную службу
Будущие контрактники, которые пришли в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту, рассказали журналистам о причинах своего решения пойти на службу.
По их словам, защищать Родину - это профессия. Один из будущих контрактников выразил надежду, что чем-нибудь пригодится на фронте. Другой пришедший в пункт отбора на военную службу заявил, что многие его друзья и знакомые уже служат по контракту. Он отметил, что нужно быть храбрым и иметь мужество, чтобы отправиться в зону боевых действий.
Все интересующие вопросы потенциальные контрактники могут задать чат-боту @MskContract_bot в мессенджере Telegram. Виртуальный помощник расскажет о выплатах, льготах и социальной поддержке военнослужащих и их семей.
Так, единый столичный пункт отбора на контрактную службу находится на улице Яблочкова, дом 5, строение 1. В нем будущие контрактники из разных регионов России могут пройти все необходимые процедуры. Врачи проверяют состояние здоровья кандидатов с учетом данных из электронных медкарт, а инструкторы проводят собеседования и определяют военную специальность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru