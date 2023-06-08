Пришедшие в столичный пункт отбора контрактников рассказали о стремлении защищать Родину
8 июня 202312:34
Пришедшие в единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве россияне решили отправиться служить, чтобы защищать Родину. Об этом будущие контрактники рассказали журналистам.
«Отсиживаться дома и ждать, когда зайдут к нам домой смысла нет, поэтому лучше сейчас пойти», — отметил один из мужчин.
Еще один будущий контрактник рассказал, что прошлой осенью был в зоне специальной военной операции и готов отправиться туда снова.
«Тогда мы строили укрепрайоны. Видел все, что там происходит», — поделился горожанин.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru