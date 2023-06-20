Будущие контрактники рассказали о стремлении помочь своим согражданам

Будущие контрактники, которые посетили московский единый пункт отбора на службу по контракту, в беседе с журналистами рассказали о мотивации пойти на военную службу.

По словам собеседников, во многом их желание служить вызвано стремлением защищать родных и близких, а также помочь другим.

«Там много наших, им нужна помощь, какая-то поддержка», — рассказал один из пришедших в пункт отбора.

Еще один будущий контрактник считает, что необходимо «ехать, помогать ребятам».

«Чем быстрее соберемся, тем быстрее победим», — отметил мужчина.

