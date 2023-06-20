Будущие контрактники рассказали о стремлении помочь своим согражданам
20 июня 202309:56
Будущие контрактники, которые посетили московский единый пункт отбора на службу по контракту, в беседе с журналистами рассказали о мотивации пойти на военную службу.
По словам собеседников, во многом их желание служить вызвано стремлением защищать родных и близких, а также помочь другим.
«Там много наших, им нужна помощь, какая-то поддержка», — рассказал один из пришедших в пункт отбора.
Еще один будущий контрактник считает, что необходимо «ехать, помогать ребятам».
«Чем быстрее соберемся, тем быстрее победим», — отметил мужчина.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru