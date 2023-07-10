Будущие контрактники объяснили свое решение участвовать в СВО патриотизмом

Будущие контрактники назвали патриотизм причиной своего выбора отправиться в зону специальной военной операции.

Один из опрошенных мужчин признался, что едет воевать уже не первый раз – прошлая поездка по контракту была в 2014 году.

«Родине нужны такие люди, как я. Патриоты. […] Мы победим», - сказал один из прибывших.

Другой доброволец объяснил желанием защитить Россию.

«Люблю Родину, хочу ее защитить. Всех своих близких, родных, друзей. Кто, если не я?!», - задался вопросов военнослужащий.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту находится по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

