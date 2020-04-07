Дешевый бензин не выгоден правительству
Предправления Независимого топливного союза в эфире НСН объяснил запрет на импорт иностранных нефтепродуктов.
Запретить импорт в Россию дешевого иностранного бензина решило правительство страны. Как сообщает РБК, ограничения вступят в силу в апреле и будут действовать до сентября.
Предправления Независимого топливного союза Григорий Баженов в эфире НСН объяснил действия правительства.
«Это типичная ситуация, когда правительство в первую очередь пытается что-то запретить, а не исправить ту проблему, которую само и создало. У нас сейчас нефтяные компании, когда поставляют на внутренний рынок очередную тонну бензина, доплачивают в бюджет сверх акциза очень значительную сумму. 12 тысяч рублей за бензин и 6 тысяч за дизельное топливо. При таком раскладе оптовая цена не может упасть настолько, чтобы скорректировать розничные котировки. В рознице падение цен наблюдается редко, потому что все участники рынка понимают: нынешняя ситуация краткосрочная. И снизив цену сейчас, они потом не смогут вернуть ее обратно при росте оптовой цены», - пояснил он.
Поэтому все держат цену на прежнем уровне, подчеркнул собеседник НСН.
«В этом плане мог бы неплохо сработать импорт. Но это не в интересах правительства, которое формирует каркас рынка нефтепродуктов. И оно идет по самому легкому пути и запрещает импорт. Нам необходимо проводить структурные реформы на рынке, либерализацию цен, от которой выиграет и потребитель, и производитель», - заключил эксперт.
Ранее Григорий Баженов рассказал в эфире НСН, что в этом году цены на бензин будут постепенно расти, косвенное влияние обвала нефтяных котировок скажется только в следующем году.
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