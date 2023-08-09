«Тарифы не изменились!»: Рекордные цены на такси объяснили повышенным спросом

Резкий рост цен на такси в 2023 году связан с высоким спросом и отказом россиян от зарубежных путешествий, заявил в интервью НСН таксист-блогер Егор Рябков.

По данным РБК, с начала года стоимость цен на такси выросла на 25% в регионах России и на 40% в Москве. При этом в июне цены взлетели до максимума за десять лет.