«Тарифы не изменились!»: Рекордные цены на такси объяснили повышенным спросом
Цены на такси взвинтил повышенный коэффициент из-за особенно высокого спроса в июне со стороны туристов, сказал в эфире НСН Егор Рябков.
Резкий рост цен на такси в 2023 году связан с высоким спросом и отказом россиян от зарубежных путешествий, заявил в интервью НСН таксист-блогер Егор Рябков.
По данным РБК, с начала года стоимость цен на такси выросла на 25% в регионах России и на 40% в Москве. При этом в июне цены взлетели до максимума за десять лет.
«Сами тарифы на поездки практически не изменились, причем не только за последние год, но, наверное, с 2017 года. При этом меняется спрос на такси, он растет. Соответственно, в часы наибольшей нагрузки на сервис, - во время дождей, после футбольных матчей или когда слишком жарко для прогулок, - вырастает коэффициент. При этом через час цена может вернуться к обычной. Июньский рост цен связан с тем, что начался сезон отпусков, но вместо того, чтобы улететь куда-то за границу, все занялись внутренним туристом. Я сейчас проживаю в Краснодаре, здесь количество туристов увеличилось просто в разы по сравнению с прошлым годом, очень много желающих воспользоваться такси. Кто-то остался летом в Москве, поэтому в столице цены тоже выросли», - сказал Рябков.
Он призвал пассажиров не ругаться на водителей, поскольку они никак не влияют на цены, а также дал несколько советов, как сэкономить на такси.
«Водители, работающие с агрегаторами, никоим образом повлиять на цену не могут, у них просто есть кнопка: принять заказ или отказаться от него. При этом у агрегаторов есть механизмы, позволяющие "размазать" спрос по времени, увеличив цены здесь и сейчас, это происходит автоматически. Система настроена так, чтобы всегда хватало машин на каждого желающего. Есть несколько способов сэкономить. Например, пассажиры, которые стоят на одной остановке, могут заказать машину на троих или на четверых. Во-вторых, всегда надо понимать, что ценник меняется ежеминутно, и вполне возможно, что через 10 минут цена будет ниже. Можно вызвать такси не на остановку, а в соседний двор. Иногда, подвинув точку посадки, можно понизить цену вдвое. некоторые агрегаторы также предлагают автоматически найти незнакомого попутчика в дорогу», - заключил собеседник НСН.
Между тем, ФСБ с 1 сентября получит круглосуточный доступ к базам данных заказов такси. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин, пишет телеграм-канал "Радиоточка НСН".
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