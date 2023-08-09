«Будет катастрофа!»: Россиянам предрекли «дикие» цены на такси в сентябре

«В сентябре вступают в силу новые положения закона о такси. Станут обязательными разрешения на перевозку и на автомобиль, как сейчас, и на водителя. Самозанятые должны будут получить разрешение на себя. Я ожидаю, что количество свободных машин в сентябре резко уменьшится, а спрос увеличится. Я прогнозирую дикое повышение цен! Боюсь, что в этом году с 1 сентября начнется катастрофа. В сентябре однозначно будет резкий рост, даже без учета нового закона, а устаканится все где-то к середине октября», - сказал Рябков.

При этом он объяснил, что июньское повышение цен связано с высоким спросом на такси и отказом россиян от зарубежных путешествий в пользу внутреннего туризма.

Ранее Егор Рябков дал советы пассажирам, как можно сэкономить при поездках на такси, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН»,

