«Будет катастрофа!»: Россиянам предрекли «дикие» цены на такси в сентябре

С 1 сентября будет резкий рост цен на такси из-за дефицита машин, при этом к середине осени ситуация устаканится, сказал в эфире НСН Егор Рябков.

Резкий рост цен на такси достигнет своего пика в сентябре из-за вступления в силу нового закона, заявил в интервью НСН таксист-блогер Егор Рябков.

С начала 2023 года стоимость цен на такси выросла на 40% в Москве и на 25% в регионах России, подсчитало РБК. На этом фоне в июне отмечено максимальное за десять лет повышение цены из расчета за километр.

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«В сентябре вступают в силу новые положения закона о такси. Станут обязательными разрешения на перевозку и на автомобиль, как сейчас, и на водителя. Самозанятые должны будут получить разрешение на себя. Я ожидаю, что количество свободных машин в сентябре резко уменьшится, а спрос увеличится. Я прогнозирую дикое повышение цен! Боюсь, что в этом году с 1 сентября начнется катастрофа. В сентябре однозначно будет резкий рост, даже без учета нового закона, а устаканится все где-то к середине октября», - сказал Рябков.

При этом он объяснил, что июньское повышение цен связано с высоким спросом на такси и отказом россиян от зарубежных путешествий в пользу внутреннего туризма.

Ранее Егор Рябков дал советы пассажирам, как можно сэкономить при поездках на такси, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН»,

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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