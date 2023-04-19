«Иначе будет хаос»: Издатель предложил создать комиссию по жалобам на ЛГБТ-литературу

Ранее стало известно, что приказ Роскомнадзора о критериях пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в интернете прошел процедуру утверждения, передают «Ведомости». Норма вступает в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать следующие шесть лет. Косыгин считает, что нет алгоритма борьбы с книгами, содержащими ЛГБТ-пропаганду.

«Ни одна книга издательства «Молодая гвардия» под этот перечень не попадает. Соблюдаться требования будут как обычно хаотично «кто-то что-то увидел, услышал». Пусть создают комиссию, куда можно пожаловаться. Иначе будет хаос, как с книгами иноагентов. Некоторые книжные магазины продают открыто, другие в темную пленку запаковывает, а маркетплейсы снимают обложку», - привел пример Косыгин.

Ранее Роман Косыгин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что снижение продаж бумажных книг связано с отсутствием интересных тем, затрагиваемых в произведениях.

