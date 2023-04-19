«Иначе будет хаос»: Издатель предложил создать комиссию по жалобам на ЛГБТ-литературу
Борьба с пропагандой ЛГБТ в литературе будет вестись по принципу «кто-то что-то услышал, увидел», сказал НСН Роман Косыгин.
Исполнительный директор издательства «Молодая гвардия» Роман Косыгин в беседе с НСН предложил создать структуру по приему жалоб на литературу с ЛГБТ-пропагандой.
Ранее стало известно, что приказ Роскомнадзора о критериях пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в интернете прошел процедуру утверждения, передают «Ведомости». Норма вступает в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать следующие шесть лет. Косыгин считает, что нет алгоритма борьбы с книгами, содержащими ЛГБТ-пропаганду.
«Ни одна книга издательства «Молодая гвардия» под этот перечень не попадает. Соблюдаться требования будут как обычно хаотично «кто-то что-то увидел, услышал». Пусть создают комиссию, куда можно пожаловаться. Иначе будет хаос, как с книгами иноагентов. Некоторые книжные магазины продают открыто, другие в темную пленку запаковывает, а маркетплейсы снимают обложку», - привел пример Косыгин.
Ранее Роман Косыгин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что снижение продаж бумажных книг связано с отсутствием интересных тем, затрагиваемых в произведениях.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 305 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 501 / сут.
- Мобильное приложение для сервисов Сбербанка вновь появилось в App Store
- Число заявок на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» превысило 700
- «Каждый заплатит»: Отправивший политологам бюсты Жукова стал угрожать военкорам
- В ЦИК указали режиссеру Боякову с его предложением обратиться в Центр психиатрии имени Сербского
- Песков: намерения Сеула поставлять оружие Киеву не стали новостью для Москвы
- Песков опроверг публикации в СМИ о якобы подготовке РФ диверсий на объектах в Европе
- Зампред ГД предложил губернатором объявить выходные со 2 по 5 мая
- Пригожин опроверг сообщения о принудительных контрактах с ЧВК «Вагнер»
- Картаполов: У электронных повесток в весенний призыв не будет юридической силы
- Венгрия запретила импорт мяса, вина и овощей с Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru