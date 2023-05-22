Вирусолог оценил риски введения ограничений из-за новой вспышки COVID-19 в России

Ранее стало известно, что новая волна COVID-19 в Китае приведет к 65 млн случаев заболеваний в неделю в конце июня. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на китайские власти. По словам Чепурнова, вспышки COVID-19 в России не зависят от других стран.

«В странах Европы и в Америке вспышки заболевания случаются примерно раз в пять месяцев. Иногда это совпадает, а иной раз — совершенно не совпадает с новым вариантом. В России разброс чуть больше — от пяти до семи месяцев. COVID-19 — не сезонное заболевание. Здесь совершенно новая ритмическая составляющая», — сказал Чепурнов.

Вместе с тем собеседник НСН отметил, что ограничительные меры не введут, если не будет утяжеления заболевания.

«Гораздо правильнее со всех точек зрения было бы организовать повторную вакцинацию, разработать новый, осовремененный вариант вакцины. При этом необходимо увеличить количество пунктов вакцинации. Сейчас, когда их мало, добираться до них весьма хлопотно», — посетовал вирусолог.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что новая волна заболеваемости COVID-19 дойдет до России через две-три недели. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

