Сотрудница ЧОП: устроившая стрельбу школьница скрытно пронесла оружие в школу

Рамку металлоискателя в гимназии № 5 Брянска, куда школьница пронесла ружье и устроила стрельбу, убрали, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление сотрудницы ЧОП Галины Чертковой.

Замдиректора брянской гимназии после стрельбы школьницы задержали

Она отметила, что несовершеннолетняя несла оружие в тубусе, что является скрытым переносом. Рамку убрали, что как производилось украшение холла. При этом Черткова в этот день отдыхала.

Ранее дело о доведении до самоубийства завели на отца стрелявшей в Брянске школьницы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Мазунин
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