Сотрудница ЧОП: устроившая стрельбу школьница скрытно пронесла оружие в школу

Она отметила, что несовершеннолетняя несла оружие в тубусе, что является скрытым переносом. Рамку убрали, что как производилось украшение холла. При этом Черткова в этот день отдыхала.

Ранее дело о доведении до самоубийства завели на отца стрелявшей в Брянске школьницы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

