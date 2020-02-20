Бронирование летнего жилья в Крыму выросло на 37%
Бронирование летнего жилья по всему Крыму выросло на 37% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает «КИА».
По данным агентства, самым популярным направлением туристов стал Ялта, также интересны отдыхающим города Саки, Евпатория и Севастополь. По прогнозам, в этих городах предстоящим летом ожидается в 2 раза больше туристов, в частности, за счет запуска пассажирских поездов в Крым.
Крым стал российским в 2014 году по итогам референдума. Ранее сообщалось, что первые билеты на поезда в Крым из Екатеринбурга, Мурманска и Кисловодска поступят в продажу 25 февраля.
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