В России запускают новые железнодорожные маршруты в Крым
Первые билеты на поезда в Крым из Екатеринбурга, Мурманска и Кисловодска поступят в продажу 25 февраля. Как отмечает РБК, об этом заявили в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс» - компании, которая является оператором железнодорожных перевозок на полуостров.
Также стало известно, что будут открыты и новые маршруты на полуостров из Москвы и Санкт-Петербурга. В частности, 27 февраля и затем через день начнет курсировать поезд из российской столицы в Севастополь. По пути состав проедет через Рязань, Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. Кроме того, появятся новые маршруты из Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и Феодосию – составы будут отправляться с Казанского и Московского вокзалов.
Поезда из северной столицы будут отправляться в Евпаторию, начиная с 28 апреля, и затем каждые два дня, а в Феодосию — два раза в неделю с 7 мая. Из Москвы в Евпаторию первый поезд отправится 2 мая, а в Феодосии – 4 числа.
Между тем, в начале февраля НСН писала, что скорость движения по автодорожной части Крымского моста ограничили 60 км/ч из-за прохождения в регионе арктического антициклона. Об этом сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».
В обычные дни разрешённая скорость движения по Крымскому мосту составляет 90 км/ч. Однако в регион 10 февраля пришли морозы. В Керчи и Тамани было минус 5-6 градусов, пишет RT.
Напомни, Крымский мост состоит из двух параллельных частей — автодорожной и железнодорожной. Автомобильная была открыта в мае 2018 года. 23 декабря прошлого года президент России запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. А вот полноценное грузовое сообщение по Крымскому мосту начнется с 1 июля.
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