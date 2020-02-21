В России запускают новые железнодорожные маршруты в Крым

Первые билеты на поезда в Крым из Екатеринбурга, Мурманска и Кисловодска поступят в продажу 25 февраля. Как отмечает РБК, об этом заявили в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс» - компании, которая является оператором железнодорожных перевозок на полуостров.

Также стало известно, что будут открыты и новые маршруты на полуостров из Москвы и Санкт-Петербурга. В частности, 27 февраля и затем через день начнет курсировать поезд из российской столицы в Севастополь. По пути состав проедет через Рязань, Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. Кроме того, появятся новые маршруты из Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и Феодосию – составы будут отправляться с Казанского и Московского вокзалов.

Поезда из северной столицы будут отправляться в Евпаторию, начиная с 28 апреля, и затем каждые два дня, а в Феодосию — два раза в неделю с 7 мая. Из Москвы в Евпаторию первый поезд отправится 2 мая, а в Феодосии – 4 числа.