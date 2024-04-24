Бронетехнику НАТО привезли на Поклонную гору в Москву

На опубликованных видеозаписях и фотографиях видны переданные Западом ВСУ во время спецоперации образцы бронетехники, в частности, боевая машина пехоты Bradley производства США.

Также на фото заметны бронетранспортеры на гусеничной и колесной базе. Военная техника размещена на фоне жилой застройки под открытым небом.

Ранее сообщалось, что захваченную технику украинской армии, в том числе и западного производства, продемонстрируют на Поклонной горе в Москве 1 мая. Выставка продлится до начала лета.

