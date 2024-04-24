Бронетехнику НАТО привезли на Поклонную гору в Москву
На Поклонную гору в Москве привезли трофейную технику НАТО, сообщило РИА Новости.
На опубликованных видеозаписях и фотографиях видны переданные Западом ВСУ во время спецоперации образцы бронетехники, в частности, боевая машина пехоты Bradley производства США.
Также на фото заметны бронетранспортеры на гусеничной и колесной базе. Военная техника размещена на фоне жилой застройки под открытым небом.
Ранее сообщалось, что захваченную технику украинской армии, в том числе и западного производства, продемонстрируют на Поклонной горе в Москве 1 мая. Выставка продлится до начала лета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru