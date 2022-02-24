Бритни Спирс заявила, что ее пытались убить
Американская певица Бритни Спирс заявила, что собирается подать в суд на менеджеров, которые покушались на ее жизнь. Об этом певица сообщила в Instagram.
Спирс отметила, что менеджеры были сотрудниками компании TriStar Entertainment. Певица уверена, что ее собирались убить. Однако Спирс не уточнила год, в котором произошло «покушение».
По информации СМИ, происшествие могло случиться в 2019 году, когда певица оказалась в психиатрической клинике.
«Я думаю, они пытались меня убить. Но со мной ничего не случилось, я не умерла! Никто другой не пережил бы то, что они сделали со мной!», — поделилась Спирс.
Спустя несколько часов американская певица по неизвестным причинам удалила пост из социальной сети.
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