Бритни Спирс заявила, что ее пытались убить

Спирс отметила, что менеджеры были сотрудниками компании TriStar Entertainment. Певица уверена, что ее собирались убить. Однако Спирс не уточнила год, в котором произошло «покушение».

По информации СМИ, происшествие могло случиться в 2019 году, когда певица оказалась в психиатрической клинике.

«Я думаю, они пытались меня убить. Но со мной ничего не случилось, я не умерла! Никто другой не пережил бы то, что они сделали со мной!», — поделилась Спирс.

Спустя несколько часов американская певица по неизвестным причинам удалила пост из социальной сети.

