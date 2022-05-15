Бритни Спирс сообщила о выкидыше

Американская популярная певица Бритни Спирс сообщила, что у нее случился выкидыш на ранних сроках.

«Ты беременна, глупышка». Бритни Спирс объявила, что ждёт третьего ребенка

Исполнительница поблагодарила поклонников за поддержку. Спирс вместе со своим женихом Сэмом Асгари будет продолжать попытки завести ребенка. При этом она попросила приватности в такое трудное время.

Во время беременности Спирс, у которой уже есть двое сыновей от танцора Кевина Федерлайна, добавила, что из-за надоедливых папарацци намерена реже появляться на публике.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Фото из Instagram
ТЕГИ:МузыкантыШоу-бизнес
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры