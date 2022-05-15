Бритни Спирс сообщила о выкидыше
15 мая 202201:11
Американская популярная певица Бритни Спирс сообщила, что у нее случился выкидыш на ранних сроках.
Исполнительница поблагодарила поклонников за поддержку. Спирс вместе со своим женихом Сэмом Асгари будет продолжать попытки завести ребенка. При этом она попросила приватности в такое трудное время.
Во время беременности Спирс, у которой уже есть двое сыновей от танцора Кевина Федерлайна, добавила, что из-за надоедливых папарацци намерена реже появляться на публике.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru