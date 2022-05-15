Бритни Спирс сообщила о выкидыше

Исполнительница поблагодарила поклонников за поддержку. Спирс вместе со своим женихом Сэмом Асгари будет продолжать попытки завести ребенка. При этом она попросила приватности в такое трудное время.

Во время беременности Спирс, у которой уже есть двое сыновей от танцора Кевина Федерлайна, добавила, что из-за надоедливых папарацци намерена реже появляться на публике.

