Британский учёный назвал новый штамм COVID-19 более опасным для детей

Новая разновидность коронавирусной инфекции более заразна для детей, чем уже известный вид. Об этом рассказал на брифинге член консультационного совета при правительстве Великобритании по респираторным вирусным угрозам, профессор Imperial College в Лондоне Нил Фергюсон.

По словам учёного, специалистам необходимо собрать больше данных о новом типе инфекции и его течении. Фергюсон отметил, что уже обнаружены эпидемиологические тенденции поведения вируса и признаки его склонности к заражению детей. При этом учёный подчеркнул, что эти данные отражены в статистике, а связь между ними пока не установлена.

Кроме того, Фергюсон сообщил, что исследование мутации коронавируса продолжается. Однако уже сейчас можно говорить о том, что новый тип вируса заразен более чем на 50% по сравнению с известным ранее.

На прошлой неделе министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что учёные обнаружили новую разновидность коронавирусной инфекции, которая распространяется быстрее уже известных вариантов. Глава британского Минздрава отметил, что новый тип вируса обнаружен также в Дании и Нидерландах. Мутация получила название VUI-202012/01.

Из-за распространения нового штамма COVID-19 более 20 стран мира, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Великобританией. Между тем, Всемирная организация здравоохранения пытается решить проблему безопасного путешествия по миру посредством электронных паспортов вакцинации.

Смогут ли туристы без такого документа после его появления отправиться в другую страну и как будут использоваться сведения из такого паспорта «МИР 24» рассказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

