Британские визовые центры в России возобновляют работу

В России с 22 июня возобновляют свою работу визовые центры Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба британского посольства в Москве.

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Отмечается, что с 22 июня визовые центры начнут выдавать клиентам паспорта. А запись на подачу документов начнется с 29 июня.

Однако визовые центры будут работать с некоторыми ограничениями. Для всех посетителей будет обязательным ношение маски. Также британские дипломаты призвали граждан соблюдать в помещениях нормы социальной дистанции.

Также в посольстве отметили, что будут стараться соблюдать те же сроки на рассмотрение документов, однако возможны некоторые задержки из-за поэтапного возобновления работы, передает РИА ФАН.

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ФОТО: pixabay.com
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