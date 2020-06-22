Британские визовые центры в России возобновляют работу
В России с 22 июня возобновляют свою работу визовые центры Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба британского посольства в Москве.
Отмечается, что с 22 июня визовые центры начнут выдавать клиентам паспорта. А запись на подачу документов начнется с 29 июня.
Однако визовые центры будут работать с некоторыми ограничениями. Для всех посетителей будет обязательным ношение маски. Также британские дипломаты призвали граждан соблюдать в помещениях нормы социальной дистанции.
Также в посольстве отметили, что будут стараться соблюдать те же сроки на рассмотрение документов, однако возможны некоторые задержки из-за поэтапного возобновления работы, передает РИА ФАН.
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