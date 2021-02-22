Британские учреждения образования с 8 марта возобновят очное обучение
Ограничения из-за распространения коронавируса в Великобритании начнут снимать с 8 марта, первыми откроются школы страны. Об этом в ходе выступления в парламенте сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон.
«Через две недели, начиная с сегодняшнего дня, школьники и студенты во всех школах и других образовательных учреждениях смогут безопасно вернуться к обучению лицом к лицу», — цитирует Джонсона ТАСС.
При этом премьер отметил, что до 29 марта останется в силе требование не покидать свои дома без особой надобности.
Смягчение COVID-ограничений коснется лишь Англии. Другие части Соединенного Королевства (Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия) определяют карантинную политику самостоятельно, однако часто их действия совпадают с решениями Лондона.
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