Британские ученые рассказали о способе остановить распространение COVID-19
Британские ученые назвали способ остановить распространение коронавирусной инфекции. Старший микробиолог из Университета Саутгемптона Уильям Кивил предложил использовать для борьбы с инфекцией обеззараживающие свойства меди, сообщает Times.
Медик пояснил, что вирус, который на стальных и пластиковых поверхностях держится до 72 часов, на меди погибает всего через четыре часа. Связан такой эффект с тем, что ионы металла атакуют липидную мембрану вируса, а затем, проникая внутрь, полностью уничтожает его ДНК. Специалист заявил, что распространение коронавируса удастся остановить, если использовать медные элементы в дверных ручках, поручнях в автобусах и поездах.
Ранее NEWS.ru сообщил, что в России в период эпидемии упали продажи ювелирных изделий. Таковы данные оператора фискальных данных «Такском», который проанализировал 18 млрд кассовых чеков. Согласно проведенному исследованию, с марта по май 2020 года продажи ювелирных украшений упали на 50% по отношению к такому же периоду 2019 года.
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