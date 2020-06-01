Британские ученые рассказали о способе остановить распространение COVID-19

Медик пояснил, что вирус, который на стальных и пластиковых поверхностях держится до 72 часов, на меди погибает всего через четыре часа. Связан такой эффект с тем, что ионы металла атакуют липидную мембрану вируса, а затем, проникая внутрь, полностью уничтожает его ДНК. Специалист заявил, что распространение коронавируса удастся остановить, если использовать медные элементы в дверных ручках, поручнях в автобусах и поездах.

Ранее NEWS.ru сообщил, что в России в период эпидемии упали продажи ювелирных изделий. Таковы данные оператора фискальных данных «Такском», который проанализировал 18 млрд кассовых чеков. Согласно проведенному исследованию, с марта по май 2020 года продажи ювелирных украшений упали на 50% по отношению к такому же периоду 2019 года.

